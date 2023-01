Riapre il Centro Dialisi dell’ospedale di Ostuni

E’ di nuovo aperto e funzionante il Centro Dialisi dell’ospedale di Ostuni. Era chiuso dall’ottobre scorso per consentire l’esecuzione di importanti lavori di ammodernamento. I pazienti, durante questo periodo, sono stati temporaneamente indirizzati alle vicine sedi di Oria e di Fasano.

La dotazione di posti letto è rimasta invariata: otto dedicati alle operazioni di emodialisi e uno ai pazienti in osservazione, che vengono ospitati separatamente in una sala denominata “grigia”. Le postazioni sono dislocate in locali molto ampi, a cui si aggiungono una stanza per i medici, due spogliatoi, una sala macchine per la disinfezione dei reni artificiali e un’altra per la manutenzione.

L’innovazione più importante è quella relativa al ciclo dell’acqua necessaria alle apparecchiature per la dialisi: è stato installato un nuovo impianto di bi-osmosi che consente l’alimentazione simultanea di tutti i reni artificiali. L’impianto fra l’altro produce acqua “ultrapura” da utilizzare nel corso delle terapie cui i pazienti si sottopongono.

La disinfezione avviene con un sistema termico automatico che garantisce impatto ambientale pari a zero, dato che non vengono adoperate sostanze chimiche. In più, il sistema installato permette di ridurre la rumorosità e i consumi, sia energetici sia idrici. Tutto il processo può essere controllato anche da remoto.

“Il sacrificio dei nostri assistiti, durato qualche mese – ha dichiarato il dottor Luigi Vernaglione, direttore di Nefrologia e Dialisi dell’ospedale Perrino, da cui il centro di Ostuni dipende – viene adesso ampiamente ripagato dall’innovazione tecnologica. Con questo nuovo sistema si riesce a far giungere alle macchine acqua incontaminata, come negli altri centri, ma con un impatto ambientale azzerato. Si tratta di tecnologie all’avanguardia presenti solo in nove centri d’Italia: fra questi, oltre a Ostuni, anche quello dell’ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana”.

La ristrutturazione ha riguardato anche il sistema di climatizzazione, gli impianti elettrici (ors funzionanti a led), i controsoffitti, gli infissi, le porte interne.

“Abbiamo rispettato gli impegni – dichiara Flavio Maria Roseto, direttore generale di Asl Brindisi -. Oggi siamo in grado di erogare all’utenza prestazioni significativamente superiori. Ed è questa la nostra più grande soddisfazione. Sento il dovere di ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere questo traguardo: dal direttore Vernaglione all’ingegner Renato Ammirabile, dal geometra Massimo Pagano, che ha diretto i lavori, agli ingegneri Donato Accogli e Daniele Paladini che li hanno attivamente coadiuvati”.

