TARANTO – È stato riaperto al traffico il tratto della SS7 che dalla zona Porta Napoli conduce verso Bari. Il senso di marcia in uscita dalla città era stato interrotto per diversi giorni a causa della manutenzione di Anas del ponteggio di un nastro trasportatore dell’acciaieria. La struttura in ferro che sovrasta la via per Massafra si era deteriorata causando la caduta di parti arrugginite sull’asfalto, con possibili rischi per i guidatori