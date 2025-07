UniSalento, rettorato: Poli Bortone elogia l’intesa tra Melica e Aiello

La prima cittadina di Lecce: “Un esempio di responsabilità e visione comune”

Il sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone, ha espresso in una nota il proprio apprezzamento per la scelta del professore Luigi Melica di ritirare la candidatura al Rettorato dell’Università del Salento, condividendo un percorso comune con la professoressa Aiello.

“Ho molto apprezzato la scelta del professore Luigi Melica – scrive Poli Bortone – il quale con lucidità e responsabilità ha deciso di fare un passo indietro rispetto alla candidatura per il Rettorato. Conosco da tempo il professore Melica e ho avuto modo sempre di apprezzarne la professionalità, l’impegno nella ricerca e l’amore per la sua città. D’altra parte, ho avuto modo di conoscere la professoressa Aiello e le sue elevate capacità, anche in ambito manageriale, doti che assolutamente le vanno riconosciute”.

Secondo il sindaco, la soluzione condivisa dai due docenti conferma “l’intelligenza e la razionalità di due personalità accademiche che hanno saputo confrontarsi e dialogare nel comune interesse per la città e il territorio, proiettati verso il futuro sviluppo dell’Università del Salento”.

Poli Bortone ha quindi auspicato un rinnovato rapporto di collaborazione tra l’Ateneo e l’amministrazione comunale: “Oggi ancor più mi aspetto che l’Università possa veramente collaborare con l’amministrazione comunale in un dialogo stretto e sentirsi un tutt’uno, e fare insieme di Lecce quella vera città universitaria della quale parliamo da tempo, e che tutt’ora, nonostante impegno e sforzi comuni, non è stata avvertita come tale”.

Infine, la nota si chiude con un auspicio che diventa un monito per chi guida istituzioni e organismi: “Credo che soluzioni come quella raggiunta dai professori Melica e Aiello siano non solo la migliore, ma che possano anche rappresentare un esempio per quanti, dovendo governare istituti importanti o istituzioni, mettano in primo piano il superiore valore dello sviluppo e della condivisione degli obiettivi per determinare il bene comune”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts