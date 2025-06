Restyling Via del Mare, ricorso Leo: “Nessun ritardo sui lavori”

“Ricorso al Tar per garantire trasparenza. Andrà tutto nei tempi previsti”

In seguito alla presentazione di un ricorso al TAR contro l’aggiudicazione del primo lotto di lavori per il restyling dello stadio “Via del Mare”, la società Leo Costruzioni S.p.A. ha reso pubbliche le motivazioni che hanno portato a tale scelta, rassicurando al tempo stesso tifosi e cittadinanza sul rispetto dei tempi previsti.

L’intervento riguarda l’assegnazione dell’appalto al consorzio composto da Seli Manutenzioni Generali Srl e Hana Srl, che secondo Leo Costruzioni avrebbe usufruito in modo improprio del cosiddetto “soccorso istruttorio”. L’impugnazione contesta l’integrazione successiva di professionisti nella proposta progettuale e la sanatoria di carenze documentali, che a giudizio dell’impresa avrebbero dovuto comportare l’esclusione dalla gara.

“In nessun modo la nostra iniziativa rappresenta un ostacolo al progetto di riqualificazione dello stadio. Leo Costruzioni è un’impresa storicamente legata al territorio e da anni sostiene i colori giallorossi anche attraverso iniziative di sponsorizzazione”, si legge nella nota ufficiale

L’azienda sottolinea che, a oggi, il progetto esecutivo non è ancora stato approvato dall’Amministrazione comunale e che il bando prevede un termine di 60 giorni per questa fase. Pertanto, l’azione legale non comporterebbe ritardi per l’inizio dei lavori.

“Con questa azione intendiamo tutelare l’interesse pubblico, assicurando trasparenza e correttezza nelle procedure – prosegue la nota -. Riteniamo che sia possibile rispettare pienamente le scadenze previste per garantire la fruizione dell’impianto in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026, senza arrecare disagi ai tifosi in occasione del prossimo campionato di Serie A”.

Infine, Leo Costruzioni rinnova la propria disponibilità a collaborare con tutte le istituzioni coinvolte per contribuire alla realizzazione di uno stadio moderno e funzionale, in grado di rispecchiare la passione della città di Lecce e dell’intero Salento per la propria squadra.

