Serie D/H: Gol annullato con Cavese, respinto ricorso Altamura

E’ stato respinto il reclamo presentato dalla Team Altamura a seguito del gol di Croce prima convalidato e poi annullato dall’assistente del direttore di gara nella sfida contro la Cavese alla prima giornata di campionato di serie D. Secondo il giudice sportivo, come si legge nel dispositivo, non ci sarebbero state “intimidazioni nei confronti dell’assistente arbitrale”, da parte dell’individuo presente a bordo campo, né ci sono “tangibili elementi di prova”. Così viene omologato il risultato finale di 1 a 0 per la Cavese, mentre la Team Altamura è stata condannata a pagare 500 euro di spese in favore della società metelliana.