Resistenza, armi e guida in stato di ebrezza: controlli a San Vito dei Normanni

Un arresto, una denuncia in stato di libertà e cinque persone segnalate amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. Sono i numeri dell’ultimo e straordinario servizio di controllo del territorio operato, nelle scorse ore, dai carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni, come disposto dal comando provinciale. I militari hanno arrestato un giovane del luogo, per resistenza a pubblico ufficiale. Il ragazzo, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato presso la sua abitazione, in regime di arresti domiciliari.

Sempre i carabinieri hanno denunciato a piede libero con l’accusa di detenzione illegale di armi, un uomo del posto trovato in possesso, senza averne titolo, di due armi, poi sottoposte a sequestro.

Denunciato per guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, inoltre, un automobilista di Taranto che, mostrando sintomi psicofisici alterati, ha rifiutato di sottoporsi ai previsti accertamenti.

I controlli dei carabinieri a San Vito dei Normanni

E ancora, sempre i carabinieri hanno segnalato amministrativamente alla Prefettura di Brindisi cinque individui, per uso personale di sostanze stupefacenti, essendo stati trovati in possesso, complessivamente, di vari grammi di marijuana e di hashish. Nella circostanza sono stati eseguiti 5 controlli a persone sottoposte a misure di sicurezza e prevenzione, identificate oltre 50 persone, controllati 22 automezzi e 3 esercizi pubblici, nonché contestate varie contravvenzioni al Codice della Strada.

Tale servizio rientra nelle attività di contrasto alla criminalità diffusa che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi sta svolgendo in tutta la provincia con una particolare attenzione proprio nella città di San Vito scossa, nei giorni scorsi, dalla terribile intimidazione incendiaria ai danni della rivendita punto Luce.

