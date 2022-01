MARTINA FRANCA- Secondo il nuovo report sul Covid-19 diffuso dalla Prefettura di Taranto, nella città di Martina Franca diminuiscono i positivi tra gli adulti, ma aumentano i casi tra i piccoli.

Il report del 26 gennaio riferisce i seguenti dati: 838 persone positive ai test molecolari e antigenici, 30 persone in isolamento e 21 in quarantena ma negative. Nella precedente comunicazione sono risultate 972 le persone positive ai test molecolari e antigenici, 17 quelle in quarantena e 14 in isolamento.

I dati dei bimbi tra i 6 gli 11 anni e i ragazzi tra i 12 e i 18

Purtroppo, si continua a registrare un incremento fra i più piccoli. Nella fascia 6-11 anni sono stati rilevati 119 bambini positivi (in confronto ai 93 della precedente comunicazione). Mentre nei bambini fino 5 anni si rileva un ulteriore ascesa dei casi: 59 (in precedenza erano 48).

Resta invariato, invece, il numero dei positivi fra i ragazzi di età compresa fra i 12 e i 18 anni: sono 102. Un dato che dimostra la sostanziale tenuta delle scuole medie inferiori e superiori alla diffusione del Covid fra gli studenti.

Il decremento dei casi continua a riguardare gli adulti, ossia la parte di popolazione con una più elevata copertura vaccinale. Questo conferma ancora una volta che i vaccini sono il sistema più valido per contrastare la diffusione della pandemia. Quindi, pur riconoscendo il grande impegno e la sensibilità delle famiglie nel vaccinare bambini e ragazzi, occorre estendere ulteriormente la copertura vaccinale ai bambini fra i 5 e gli 11 anni.

L’appello dell’amministrazione comunale

“Continuiamo ad adottare le precauzioni a cui siamo abituati ormai da circa due anni, l’uso della mascherina e il divieto di assembramenti, auspichiamo che la progressiva discesa dei contagi prosegua e che possa esserci presto un’inversione di tendenza anche per i nostri piccoli” dice l’amministrazione comunale di Martina Franca.