BARLETTA- Nel 2021 e nei primi cinque mesi del 2022, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Barletta, istituito il 27 luglio 2021, ha eseguito 1056 interventi ispettivi e 438 indagini per contrastare gli illeciti economico- finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia: un impegno “a tutto campo” a tutela di famiglie e imprese, destinato ad intensificarsi ulteriormente per garantire la corretta destinazione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Contrasto delle frodi sui crediti d’imposta e dell’evasione fiscale

Sono stati individuati 9 evasori totali, ossia esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti al fisco e 152 lavoratori in “nero” o irregolari. I soggetti denunciati per reati tributari sono 43. Il valore dei beni sequestrati quale profitto dell’evasione e delle frodi fiscali è di 1,5 milioni.

I 17 interventi in materia di accise e a tutela del mercato dei carburanti hanno permesso di sequestrare oltre 39 tonnellate di prodotti energetici. 2 sono, invece, i controlli doganali sulle merci introdotte sul territorio nazionale in evasione d’imposta, contraffatte o in violazione delle norme sulla sicurezza. I controlli e le indagini contro il gioco illegale hanno permesso di verbalizzare 10 soggetti, di cui 1 denunciato all’Autorità giudiziaria.

Tutela della spesa pubblica

Complessivamente, gli interventi in materia di spesa pubblica sono stati circa 400: 301 soggetti sono stati denunciati per danni erariali e sottoposti a sequestro oltre 349 mila euro.

I controlli sul reddito di cittadinanza, svolti in collaborazione con l’Inps, hanno riguardato, in maniera selettiva, soggetti connotati da concreti elementi di rischio. Nel complesso, sono stati scoperti illeciti per circa 1,9 milioni di euro – di cui oltre 1,8 milioni indebitamente percepiti e circa 16.000 euro fraudolentemente richiesti e non ancora riscossi – e sono state denunciate 250 persone.

Un impegno importante è stato dedicato al controllo degli appalti, anche in ragione del ruolo che rivestiranno tali procedure nell’ambito del Pnrr, in vista del quale la Guardia di finanza sta affinando strumenti di analisi e moduli operativi, in collaborazione con tutte le Amministrazioni responsabili della gestione e dell’attuazione dei progetti e degli investimenti. Le persone denunciate per reati in materia di appalti, corruzione e altri delitti contro la Pubblica Amministrazione sono state 17, di cui 1 tratta in arresto.

Contrasto della criminalità organizzata ed economico-finanziaria

In materia di riciclaggio e autoriciclaggio sono stati eseguiti 5 interventi, che hanno portato alla denuncia di 3 persone e al sequestro di beni per un valore di oltre 130 mila euro.

Sono state analizzate 181 segnalazioni di operazioni sospette. In materia di reati fallimentari, i beni sequestrati ammontano a oltre 130 mila euro, su un totale di patrimoni distratti di oltre 18 milioni di euro.

In applicazione della normativa antimafia, sono stati sottoposti ad accertamenti patrimoniali 31 soggetti. Ulteriori 775 accertamenti sono stati svolti su richiesta dei Prefetti, la maggior parte dei quali in funzione del rilascio della documentazione antimafia. Il contrasto al narcotraffico ha portato all’arresto di 8 soggetti e al sequestro di oltre 1,2 chili di sostanze stupefacenti.

Sul versante della contraffazione sono stati eseguiti 72 interventi, sottoponendo a sequestro circa 882 mila pezzi di prodotti industriali contraffatti, con falsa indicazione del made in Italy e non sicuri. Denunciati 14 soggetti.

Operazioni di soccorso e concorso nei servizi di ordine e sicurezza pubblica

Nel periodo dell’emergenza sanitaria, unitamente alle altre Forze di Polizia, è stata assicurata l’attuazione delle misure di contenimento della pandemia, eseguendo oltre 600 controlli, all’esito dei quali 207 soggetti sono stati sanzionati e 6 denunciati.