TRIVIGNO- Saranno accolte nella giornata del 31 agosto alle 17.30, a Trivigno, le reliquie di Sant’Antonio da Padova presso la villa comunale. A seguire, la celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo di Acerenza, monsignor Francesco Sirufo.

La parrocchia San Pietro Apostolo di Trivigno, il comitato feste del paese e quello straordinario per la reliquia hanno programmato una serie di eventi che si terranno dal 31 agosto al 4 settembre in onore del Santo.

Alle 17.30 presso la villa comunale di Trivigno arriverà da Acerenza la reliquia di Sant’Antonio da Padova. Si tratta di una parte della cute del Santo conservata ad Acerenza nell’ex convento. Giunge nel paese in occasione del restauro della statua del santo riconsegnata alla comunità nel maggio scorso.

L’arrivo è stato programmato per domani in coincidenza dell’inizio del triduo di preghiere in preparazione alla festa tradizionale di Sant’Antonio del 3 e 4 settembre. è una festività molto sentita dai trivignesi anche se il patrono ufficiale della comunità è San Pietro.

Gli appuntamenti più importanti: il 2 settembre il concerto per organo a canne del maestro Carmine Lavinia; il 3 settembre la processione con la statua e la reliquia; il 4 la messa solenne e conclusiva sempre celebrata dall’Arcivescovo di Acerenza. Il giorno dopo la reliquia farà ritorno ad Acerenza.