19 Agosto 2025

Elly Schlein (foto PD di Capitanata)

Regione, verso la riapertura. In attesa del ritorno di Schlein

Antonio Bucci 19 Agosto 2025
Bari – Gli uffici di via Gentile ripartiranno nelle prossime ore ma toccherà aspettare settembre per i passi avanti sul fronte politico delle Regionali. A destra spunta la disponibilità del sindaco neretino, Pippi Mellone. Il centrosinistra attende la segretaria dem, Elly Schlein, alla festa dell’Unità.

