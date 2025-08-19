Regione, verso la riapertura. In attesa del ritorno di Schlein

Bari – Gli uffici di via Gentile ripartiranno nelle prossime ore ma toccherà aspettare settembre per i passi avanti sul fronte politico delle Regionali. A destra spunta la disponibilità del sindaco neretino, Pippi Mellone. Il centrosinistra attende la segretaria dem, Elly Schlein, alla festa dell’Unità.
