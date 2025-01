Regione, trasferta in Florida troppo costosa? Delli Noci si difende

Bari – Niente caso politico ma la polemica resta: troppo costosa, per le opposizioni, la trasferta istituzionale della Regione alla Miami Art Week di dicembre, in Florida. Il centrodestra chiede l’audizione in commissione ma l’assessore Delli Noci difende dai social: “Cifre nella media”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author