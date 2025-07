Regione, Stellato passa a FI: azzurri primo gruppo in aula

Bari – “Benvenuto in Forza Italia al consigliere regionale Massimiliano Stellato, che da oggi aderisce al nostro partito ed entra a far parte della nostra comunità politica. Questo ingresso, sia da consigliere regionale sia da consigliere comunale di Taranto, conferma il trend di costante crescita che Forza Italia registra in Puglia grazie al buon lavoro che tutta la classe dirigente sta portando avanti, coerentemente con la linea indicata dal nostro segretario nazionale Antonio Tajani”. Lo dichiara il segretario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Con l’ingresso del collega Stellato -dichiara il capogruppo azzurro Paride Mazzotta – il gruppo consiliare di Forza Italia arriva a sette componenti e diventa il primo partito dell’opposizione di centrodestra. Siamo pronti e lieti di condividere la nostra azione politica in Consiglio con l’amico e collega tarantino a cui do il benvenuto a nome di tutto il Gruppo regionale”.

