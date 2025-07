Regione, si torna in aula. Sindaci alla finestra

Bari – I sindaci del centrosinistra pugliese si preparano a scendere in campo, dopo la decisione della Consulta: da Fiorenza Pascazio a Stefano Minerva, si attende che Antonio Decaro sciolga la riserva. Intanto, si torna in Consiglio regionale ma, per la sfiducia dell’opposizione e la variazione di bilancio, ci si affida al pallottoliere.

