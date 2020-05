Regione | Sette big per la task force della ripartenza

Condividi

(Antonio Bucci) Sette big delle professioni, della cultura e della medicina per provare a rimettere in moto la macchina economica e sociale della Puglia. Il Governatore, Michele Emiliano, li ha chiamati a raccolta nelle scorse ore, varando un gruppo strategico, che farà riferimento direttamente al Capo della Giunta e alla governance di Via Gentile. A presiederlo Maria Grazia Chiuri, direttore creativo di alte firme della moda e con uno sguardo privilegiato su mondi come industria e artigianato. Al suo fianco, l'epidemiologo, Pierluigi Lopalco, già numero uno della task force sanitaria regionale, e Massimo Bray, salentino di nascita, Ministro per i Beni e le attività Culturali con Enrico Letta a Palazzo Chigi e direttore generale dell'Enciclopedia Treccani. Dalla fisica arriva il leccese Massimo Inguscio, ingegnere chimico è Alessandro Sannino. Dal capoluogo arriva Salvatore Rossi, attuale presidente di Telecom Italia, non senza un passaggio da Dg in Bankitalia. Già Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica con Mario Monti, il biscegliese Pasquale Preziosa. A loro, il cui incarico è a titolo gratuito, l'onere di disegnare il futuro prossimo dei territori.