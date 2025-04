Regione Puglia, sì a sospensione tributo Consorzio

E’ stata approvata a maggioranza dal Consiglio regionale pugliese la mozione – proposta dai consiglieri del Movimento 5 Stelle, de La Puglia Domani e da alcuni componenti di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia – che impegna la giunta a sospendere il tributo 630 pagato dagli agricoltori del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia. La mozione aveva il parere contrario del governo regionale ma la maggioranza, su questo, si è divisa. Tre consiglieri del Partito democratico, insieme a M5S e centrodestra, hanno votato a favore della mozione determinandone così l’approvazione. L’assessore all’Agricoltura, Donato Pentassuglia, intervenendo subito dopo il voto ha chiarito che “questa mozione non mi indurrà a fare nessun atto perché la mozione è contro legge. La norma del 2019 sulle sospensioni è stata ripresa dal governo centrale. Su questo, però, sono in corso interlocuzioni con il governo per cartolarizzare quello che è avvenuto. Dire che sospendiamo oggi, significa dire che pagheranno domani”. Il presidente Emiliano ha aggiunto che “quegli scriteriati dei miei precedenti colleghi hanno determinato un buco da più di 200 milioni di euro che per miracolo non ci ha buttato gambe all’aria. Siamo riusciti a risanarli senza far saltare l’intero bilancio della Regione Puglia. Prendere in giro gente perbene mi fa male. Noi abbiamo l’obbligo per Costituzione di far funzionare i Consorzi. Perché questi funzionino bisogna pagare le cartelle esattoriali. Abbiamo risanato i consorzi e man mano stiamo emettendo cartelle nell’ambito e nella misura in cui i lavori vengono effettuati. Noi – ha concluso Emiliano – questa gente la rispettiamo dicendo la verità, invece si insiste nel prenderli in giro parlando di sospensioni”

About Author

Laura Milano Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud. See author's posts