Regione Puglia e Afc insieme a Venezia a sostegno del cinema

Opportunità, investimenti e nuove sfide internazionali per il settore audiovisivo pugliese. Lo hanno annunciato Regione Puglia e Apulia film commission che oggi a Venezia, a margine delle anteprime ‘Un film fatto per Bene’ di Franco Maresco e della serie ‘Un Prophète’ di Enrico Maria Artale, hanno spiegato le strategie destinate al sostegno delle produzioni audiovisive assieme alle iniziative in programma per la promozione culturale della regione.

A breve, sarà disponibile Apulia Film Fund, il principale strumento di sostegno a film, serie, documentari, cortometraggi e opere di animazione mentre si è a lavoro sul Cine-Voucher Market Puglia 2025.

“Si tratta – spiega una nota – di un’azione pilota finanziata con 100mila euro” dalla Regione Puglia che sosterrà le “piccole e medie imprese pugliesi del settore audiovisivo”. “Il contributo sarà destinato a spese di promozione e internazionalizzazione delle società di produzione – prosegue la nota – il bando sarà a sportello, con valutazione delle domande in ordine di arrivo, fino a esaurimento fondi”.

Tra le misure in campo, anche la nuova edizione del Social Film Production Con Il Sud, promosso in tandem a Fondazione Con Il Sud, che ha lo scopo di far incontrare il mondo del cinema – imprese cinematografiche italiane o internazionali con il Terzo settore. Il bando, in scadenza il prossimo 3 novembre, metterà a disposizione 500mila euro per produrre 10 opere filmiche incentrate sul tema del processo virtuoso di sviluppo del capitale sociale nel Sud Italia.

Altro importante asset di Apulia film commission è quello legato all’Audience development con le iniziative legate alla prossima stagione di Cinema Addiction: ogni settimana nelle principali città pugliesi una programmazione di qualità e la prossima edizione del Bifest (in programma a Bari dal 21 al 28 marzo 2026).

“Si rinnova un appuntamento importante di Apulia film commission con gli operatori del mondo del cinema – ha commentato Anna Maria Tosto, presidente di Apulia Film Commission – Un’occasione preziosa per uno scambio di esperienze e informazioni alla ricerca comune delle nuove strade per continuare a raccontare la magia dello schermo”.

