Regione Puglia, dimissioni Delli Noci: Emiliano assume tutte le deleghe

Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, ha formalmente accolto le dimissioni presentate dall’assessore Alessandro Delli Noci. Lo rende noto un comunicato diffuso dalla Regione, specificando che le deleghe lasciate da Delli Noci sono state assunte direttamente dal governatore con apposito decreto.

Le materie che rientrano ora sotto la gestione diretta del presidente Emiliano includono ambiti strategici come Sviluppo economico, Competitività, Attività economiche e consumatori, Politiche Internazionali e commercio estero, Energia, Reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo, Ricerca industriale e innovazione, Politiche giovanili, nonché la Programmazione dei Fondi di Sviluppo e Coesione ed Europei.

Il provvedimento prevede che tutte le deleghe restino in capo al presidente della Giunta, almeno in questa fase successiva alle dimissioni. Nessuna informazione è stata al momento diffusa sulle motivazioni alla base della decisione di Alessandro Delli Noci, né su eventuali sostituzioni future in seno all’esecutivo regionale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author