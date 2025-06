Regione Puglia: arriva il divieto di lavoro all’aperto nelle ore più calde

Con l’arrivo della stagione estiva e l’intensificarsi del caldo, il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha firmato un’ordinanza che vieta l’attività lavorativa all’aperto nelle ore più calde della giornata. La misura, volta a tutelare la salute dei lavoratori, sarà in vigore fino al 31 agosto 2025.

Il divieto riguarda specificamente le ore comprese tra le 12:30 e le 16:00 per tutti coloro che sono esposti al sole e impegnati in attività fisica intensa. L’ordinanza si rivolge in particolare ai settori più vulnerabili alle condizioni climatiche estreme, come quello agricolo, forestale, edile, florovivaistico e le attività in cave e cantieri.

“L’obiettivo è garantire condizioni di lavoro sicure, riducendo significativamente i rischi legati alle alte temperature”, ha dichiarato il Governatore Emiliano, sottolineando l’importanza di prevenire i colpi di calore e altri problemi di salute correlati.

Questa iniziativa si inserisce in un quadro di crescente attenzione verso la sicurezza sul lavoro e la protezione dei lavoratori dalle conseguenze del cambiamento climatico.

Per maggiori dettagli sull’ordinanza, è possibile consultare il seguente link: https://rpu.gl/5QcVG

