Regione Puglia, approvata la legge sul Terzo Settore

Riconoscimento agli ETS e nuovi strumenti per la partecipazione

Il Consiglio regionale della Puglia ha approvato la legge per la promozione e la valorizzazione del Terzo Settore, attesa da anni da una rete di circa 8500 organizzazioni tra associazioni, enti filantropici, imprese sociali e realtà del volontariato.

Il nuovo provvedimento introduce importanti novità come il riconoscimento delle diverse forme di Enti del Terzo Settore (ETS), anche non formalmente costituite, l’istituzione dell’Osservatorio Regionale del Terzo Settore, la creazione di un Tavolo permanente di confronto con le reti associative più rappresentative e l’avvio di strumenti di valutazione dell’impatto sociale.

Il testo, frutto di un lungo lavoro condiviso iniziato nel 2023, è stato portato in Giunta a marzo 2024 dall’ex assessora Rosa Barone. La votazione finale ha avuto luogo il 30 giugno, al termine di una seduta che si è chiusa bruscamente per mancanza del numero legale, dopo l’emersione di tensioni legate a un emendamento controverso sul tributo 630 e sulla candidabilità dei sindaci.

“Questa legge è un passo fondamentale verso un nuovo modello di amministrazione condivisa, partecipazione civica e giustizia sociale riconosce in modo strutturato il valore che il Terzo Settore esprime ogni giorno nei nostri territori”, ha dichiarato Alessandro Leoci, capogruppo di Con.

Apprezzamento anche da parte del Movimento 5 Stelle: Marco Galante, Cristian Casili e Grazia Di Bari hanno sottolineato come il testo rappresenti “un giusto riconoscimento normativo a una rete di protezione sociale indispensabile per la Puglia”. I consiglieri pentastellati hanno denunciato il mancato rispetto, da parte del centrodestra, dell’accordo preso in conferenza dei capigruppo di non presentare emendamenti al testo: “Il nostro gruppo è rimasto in aula per responsabilità istituzionale. Era impensabile far cadere il numero legale dopo aver votato tutti gli articoli”.

Il Partito Democratico ha salutato la norma come “una risposta di innovazione e modernità”. Il segretario regionale Domenico De Santis l’ha definita “un atto concreto per aumentare i diritti e generare un futuro sostenibile”. Per Lucia Parchitelli, vicesegretaria e consigliera regionale, “il Terzo Settore viene finalmente riconosciuto come parte viva e strutturale della costruzione del bene comune”. Paolo Campo, capogruppo dem, ha evidenziato come l’integrazione tra politiche pubbliche ed ETS “migliorerà la lotta alle povertà e promuoverà la cittadinanza attiva”.

Entusiasta anche la presidente del Consiglio regionale Loredana Capone, secondo cui “la legge valorizza il lavoro del Terzo Settore e rafforza il principio di sussidiarietà, promuovendo una vera amministrazione condivisa”.

“Abbiamo onorato un patto con la società civile – ha commentato Michele Emiliano, presidente della Regione -. Questa norma nasce dall’ascolto delle fragilità. Ora dobbiamo attuarla insieme, ascoltando i territori e valorizzando l’impegno del volontariato e dell’associazionismo”.

Ruggiero Mennea, consigliere delegato al Welfare, ha sottolineato il valore operativo della legge: “La sussidiarietà non è uno slogan, ma il fondamento di una comunità coesa. Il Terzo Settore non è solo fornitore di servizi, ma alleato strategico delle istituzioni nella costruzione di risposte concrete ai bisogni sociali”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author