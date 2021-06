Regione | Politiche Sanitarie, Mauro Vizzino rappresentante pugliese

Il Presidente del Consiglio della Regione Puglia Loredana Capone, nell’ambito delle sue prerogative, ha indicato il Presidente della Commissione Sanità della Regione Puglia Mauro Vizzino quale rappresentante, per la Regione Puglia, in seno al Coordinamento delle Commissioni consiliari in materia di politiche sanitarie.

Si tratta di un organismo che è stato istituito nei giorni scorsi dalla Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome e che si pone come obiettivo di promuovere una riflessione ad ampio raggio sui compiti ed i ruoli delle Commissioni consiliari, partendo da quanto accaduto in relazione alla gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19.

Il Coordinamento si riunirà per la prima volta giovedì 10 giugno per programmare l’attività relativa all’anno in corso.

“Ho accettato ben volentieri questo incarico – ha affermato Mauro Vizzino – anche per la concreta possibilità di lavorare, con le altre Regioni, a progetti congiunti per il varo di leggi che rispondano sempre di più ai bisogni assistenziali dei nostri concittadini. Per questo ringrazio la Presidente Capone”.