Regione | Pass laureati, Leo: “463 nuovi ragazzi frequenteranno master sostenuti dall’ente

Pass Laureati 2020, Leo: pubblicato il quarto elenco di beneficiari, altri 463 giovani pugliesi frequenteranno Master sostenuti da Regione Puglia. E’ stato pubblicato, sul Bollettino Ufficiale regionale, il quarto elenco di giovani pugliesi che potranno beneficiare del supporto economico della Regione Puglia per frequentare master post laurea, in Italia e all'estero, ampliando il loro bagaglio di competenze e conoscenze. La notizia giunge dall'assessorato all'Istruzione della Regione Puglia. Sono 463 le ragazze e i ragazzi pugliesi che compongono il quarto elenco, relativo alla valutazione delle istanze di candidatura pervenute fino alla data del 22 ottobre 2020. La nuova edizione del bando Pass Laureati pubblicata a Marzo 2020 prevede un meccanismo a sportello che - precisa l'assessore al ramo Sebastiano Leo - oltre a consentire ai giovani pugliesi interessati alla misura di candidarsi in ogni momento, ha notevolmente semplificato le procedure riducendo significativamente i tempi per l’ottenimento del finanziamento.