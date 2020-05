Regione | Nuova Ordinanza: si può andare a funghi

Condividi

Se si ha l'apposita documentazione, si può andare a cercare e raccogliere i prodotti spontanei della terra. E' la nuova ordinanza del governatore Emiliano che emanata questo pomeriggio e che vale fino al 17 maggio 2020, indirizzata alle persone fisiche, in possesso di apposito permesso nominativo o tesserino di idoneità regionale. Pertanto è consentito lo spostamento nell’ambito del territorio della Regione Puglia, per la ricerca e la raccolta di prodotti spontanei della terra (piante non legnose, frutti, funghi epigei e tartufi), a condizione che l’attività di ricerca e raccolta si svolga nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale e comunque di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19 nonché secondo le modalità previste dalle leggi vigenti per ciascuna categoria di prodotti.