Regione, martedì si torna in aula. A FI la nomination azzurra?

Bari – Regione, martedì si torna in Consiglio ma senza sfiducia e senza norma “anti sindaci” e con la variazione di bilancio da portare a casa. Intanto, più chiaro il quadro per il dopo Emiliano: urne verso l’appuntamento di novembre. Ipotesi azzurri per la nomination del centrodestra.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author