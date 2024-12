Regione, legge anti sindaci: il ricorso e il fronte del no

Bari – Si fa sempre più concreta l’ipotesi di un ricorso contro la norma “anti sindaci” in Consiglio regionale: è passata in sessione di bilancio ma il fronte del no si allarga. Dall’Anci ai sindaci del Tarantino, è pressing per il passo indietro. E non tornano i conti sui franchi tiratori.

