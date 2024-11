Regione, la Puglia accelera sul piano energetico

Bari – In Regione si accelera sul piano energetico pugliese: primo passaggio in giunta e ultima parola al Consiglio. Punti fermi: efficientamento produttivo e degli edifici e meno consumo di suolo. Tra i nodi da sciogliere, la localizzazione degli impianti per le rinnovabili.

