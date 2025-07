Regione, in Consiglio tre pdl per le vittime del dovere

BARI – Sono stati ribattezzati Pacchetto Sicurezza bis, i tre provvedimenti che il consigliere Fabio Romito e tutto il centrodestra in consiglio Regionale e Comunale nelle prossime settimane porteranno sui banchi delle due assise a supporto delle forze dell’ordine. Una proposta di legge che in realtà ne comprende tre e che vede l’istituzione della Giornata regionale delle Vittime del dovere. A loro, ai militari e alle forze di polizia della Puglia si rivolge il provvedimento prima di tutto con il riconoscimento dello status di Vittima del dovere per chi perde la vita o resta gravemente invalido durante lo svolgimento delle proprie funzioni lavorative. Ciò implicherebbe un’assistenza sanitaria in parte gratuita, un reinserimento lavorativo, un supporto psicologico e un contributo finanziario. Il tutto anche per i propri familiari. Il secondo provvedimento, invece, è quello sulle case che vengono date alle forze dell’ordine durante il periodo lavorativo e che vengono riassegnate nel momento in cui si va in pensione: la ex legge Gozzini, per intenderci. Romito porterà anche nel Consiglio Comunale barese il provvedimento proprio per fare in modo che militari e agenti non finiscano in mezzo a una strada una volta raggiunta la quiescenza. Ultimo: trasporti. I disagi sono tanti – spiega Romito – e gli accessi dovrebbero essere gratuiti e più agevoli. Per questo ha chiesto anche un’audizione all’assessore ai Trasporti, Debora Ciliento

