Bari – Da Fratelli d’Italia chiedono una commissione d’inchiesta per far luce sulla gestione dell’emergenza covid in Puglia. In nove a comporre l’organismo, cinque dei quali a rappresentare la maggioranza di via Gentile, e la facoltà di acquisire atti deliberativi senza segreto d’ufficio. Dodici mesi per arrivare ad una relazione finale.