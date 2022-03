TROIA (FG) – La Puglia è la casa degli Ucraini. Con queste parole il presidente della Regione Michele Emiliano ha accolto a Troia, nel foggiano, il gruppo di 51 profughi partiti da Leopoli, in prevalenza donne e bambini, arrivati questa notte.

Il governatore ha firmato quattro decreti per l’emergenza causata dalla guerra, costituendo il “Comitato regionale per l’emergenza Ucraina” a cui partecipano i rappresentanti della Regione, le Prefetture, i rappresentanti di Questure, carabinieri guardia di finanza, vigili del fuoco, l’Anci Puglia e l’Upi Puglia. I sindaci saranno chiamati a reperire “soluzioni urgenti di alloggiamento e assistenza temporanee” ed è stata anche nominata una struttura di supporto in ambito di Protezione civile e in ambito sanità. Sono in corso in tutta la regione attività di screening, assistenza sanitaria e accoglienza in favore di adulti e bambini provenienti da diverse città ucraine.