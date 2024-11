Regione, case popolari e sanatoria spaccano il Consiglio

Bari – In Consiglio regionale, il nodo case popolari: bocciata la proposta di Fratelli d’Italia per un piano straordinaria di vendita di alloggi in edilizia residenziale pubblica. Non arriva al voto, invece, la proposta a tema firmata dai dem Lucia Parchitelli e Filippo Caracciolo. Fibrillazioni sui debiti fuori bilancio, che passano ugualmente.

