Regione, bufera Caracciolo fuori da via Gentile: accertamenti in corso

Bari – Non approderà in Consiglio regionale la bufera che ha investito l’ex capogruppo Pd, Filippo Caracciolo. Accertamenti in corso sul concorso che ha visto sua moglie approdare in Aeroporti di Puglia (che ha presentato esposto all’autorità giudiziaria). Gli azzurri hanno chiesto il passo indietro del cda, il presidente Vasile non si è presentato in commissione.

