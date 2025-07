Regione, Bilancio di Genere: “atto di trasformazione culturale”

BARI – “Un vero e proprio atto di trasformazione culturale e di rafforzamento della democrazia”. Lo definisce così la Giunta regionale il Bilancio di Genere 2023-2024, approvato nei giorni scorsi, il secondo documento di valutazione, in un’ottica di trasparenza, partecipazione e gender equality, di quanto svolto sino ad oggi, nell’ambito del Programma di Governo e delle politiche della Regione Puglia, per la promozione della parità tra donne e uomini e per l’integrazione della prospettiva di genere in tutte le politiche regionali. Un documento dettagliato e analitico, articolato in sette capitoli e redatto da Regione Puglia che offre un’analisi puntuale delle politiche regionali attraverso una prospettiva di genere.

Tra le novità rispetto alla precedente edizioni, l’introduzione di indicatori di valutazione, secondo un processo metodologicamente solido e coerente con le linee guida nazionali, e fondato sulla Valutazione di Impatto di Genere (Vig) e sull’uso sistemico di indicatori di contesto che misurano, su base empirica, i divari tra i generi nel territorio e all’interno dell’amministrazione stessa. Un documento trasversale a tutte le politiche con obiettivi e azioni precisi nell’ambito della programmazione di fondi europei 2021-2027, fra Agenda di genere, Strategia regionale sulla sostenibilità, Agenda del Lavoro, Strategia Mare a Sinistra e il Pr Fesr Fes 2021-2027.

