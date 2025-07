Regione Basilicata e Apt al festival “Il Libro possibile” di Polignano a Mare

Per il secondo anno consecutivo la Regione Basilicata e l’Agenzia di Promozione Territoriale partecipano al Festival letterario Il Libro possibile a Polignano a Mare in programma dal 9 al 12 luglio prossimi. La Basilicata si conferma “regione amica” del Festival, giunto alla XXIV edizione, occasione preziosa per offrire una visibilità culturale e una promozione turistica nell’ambito di un evento di interesse nazionale e internazionale.

Cultura e turismo sono i due elementi che sottendono a questa partecipazione contribuendo a raccontare la ricchezza della regione e a rafforzarne l’identità. Essere parte di uno degli eventi letterari più importanti d’Italia consente alla Basilicata di inserirsi in un circuito culturale di alto profilo, favorendo scambi con altre realtà regionali e nazionali.

“Viva la Vida” è il tema di quest’anno, con particolare riferimento al valore del libro capace di animare e tessere reti all’interno di una comunità. Nelle piazze principali della città pugliese si alterneranno ospiti d’eccezione, scrittori e scrittrici, giornalisti, personaggi del mondo dello spettacolo e televisivi, autori e autrici.

Nell’ambito di Basilicata Regione Amica, quattro saranno i momenti dedicati alla Basilicata. Si partirà giovedì 10 luglio, in Piazza Domenico Modugno, alle ore 20,25 con l’intervento del Direttore Generale dell’Apt Basilicata, Margherita Sarli, intervistata dal Direttore del Tg Norba Enzo Magistà sul tema “Le bellezze della Basilicata e i legami con la Regione Amica”.

Nella stessa serata, in Piazza dell’Orologio, alle ore 21,30 ci sarà l’incontro con la scrittrice di origini lucane, Erica Cassano intervistata dalla giornalista Eva Bonitatibus, e il suo romanzo d’esordio “La grande sete”, Garzanti ed. Un libro che parla di Sud, ambientato nella Napoli del 1943, in cui la protagonista, Anna, svolge un ruolo chiave per la rinascita della propria famiglia, di sé stessa e della propria comunità.

Venerdì 11 luglio, in Piazza Aldo Moro, è il turno dell’assessore con delega all’ambiente e alla transizione energetica della Regione Basilicata, Laura Mongiello, nel talk condotto dal Direttore del Tg Norba Enzo Magistà sul tema “Puglia e Basilicata: Regioni Amiche. Le bellezze e i legami dei territori”. Uno spazio fisico è legato al tema della sostenibilità possibile con l’apposizione di otto biciclette interattive posizionate frontalmente a ledwall su cui scorreranno anche le immagini dei paesaggi e della natura rigogliosa della Basilicata.

Sabato 12 luglio, in Piazza dell’Orologio, lo scrittore Giuseppe Catozzella incontrerà la giornalista Eva Bonitatibus per presentare il suo ultimo romanzo, Il fiore delle illusioni, Feltrinelli ed. È la storia del rapporto fra due cugini, fra due Italie, il Sud e il Nord, la Basilicata e la Lombardia, ma anche della resa dei conti con la parabola del sogno, con quella di un Paese: la promessa nella generazione dei nonni, la piena realizzazione materiale in quella dei padri, e quanto ora rimane ai figli. E la scoperta, dopo tutto, che vivere a metà non è vivere.

