Regione Basilicata, approvato Ddl su introduzione Sottosegretari

Si è riunita mercoledì 5 febbraio presso il Parlamentino lucano del Palazzo del Consiglio regionale, la I Commissione consiliare permanente (Affari istituzionali), presieduta da Fanelli (Lega).

La Commissione ha approvato, con i voti favorevoli dei consiglieri regionali Fanelli (Lega), Aliandro (FI), Galella (FdI), Morea (Azione) e Polese (Ol), e con i voti contrari di Araneo (M5s), Bochicchio (Avs-Psi-LBp) e Marrese (Bd), il Ddl n. 20/2024: “Integrazione all’articolo 48 della Legge regionale 17 novembre 2016, n. 1 — Statuto della Regione Basilicata”. Il disegno di legge modifica l’articolo 48 dello Statuto della Regione Basilicata, attribuendo al Presidente della Giunta la facoltà di nominare fino a tre Sottosegretari scelti tra i Consiglieri regionali.

Successivamente, la Commissione ha preso atto di una serie di provvedimenti amministrativi, tra cui: la D.G.R. n. 18 del 17 gennaio 2025 – “Rinnovo del procedimento di revoca dell’incarico di liquidatore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza. Conferma delle funzioni di liquidatore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza”; la D.G.R. n. 28 del 22 gennaio 2025 – “Nomina del Direttore Generale dell’Azienda di Promozione Turistica regionale”; la D.G.R. n. 29 del 22 gennaio 2025 – “Nomina del Direttore Generale dell’Agenzia Regionale Lavoro e Apprendimento Basilicata (Arlab)”; la D.G.R. n. 30 del 22 gennaio 2025 – “Nomina del Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (Ardsu)”; la D.G.R. n. 32 del 22 gennaio 2025 – “Nomina dell’Amministratore Unico del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera”.

In apertura di seduta, il Presidente Fanelli ha dato lettura di una comunicazione del Presidente della Giunta regionale, Bardi, in risposta a una richiesta di chiarimenti presentata dal consigliere regionale Lacorazza, ai sensi dell’art. 47 dello Statuto regionale.

Infine, il Presidente Fanelli ha informato che l’audizione del Direttore Generale delle risorse umane e organizzazione, Michele Busciolano, su richiesta della consigliera Araneo, in merito al processo di revisione delle strutture amministrative della Regione, avviato dalla Giunta regionale, si terrà nella prossima seduta.

Hanno partecipato ai lavori, oltre al Presidente Fanelli (Lega), i consiglieri regionali Aliandro (Fi), Araneo (M5s), Bochicchio (Avs-Psi-LBp), Galella (Fdi), Lacorazza (Pd), Marrese (Bd), Morea (Azione), Polese (Ol-Iv) e Verri (M5s).

