BARI – “Non ci sono più le condizioni tecniche, amministrative e gestionali per poter proseguire l’attività”, anche in seguito ai rapporti tesi “fra la presidente e il direttore, che non consentono di operare in un clima sereno, fattivo e corretto”. Apulia Film Commission, una matassa da sbrogliare. Approda ancora una volta invia gentile la gestione dei fondi pubblici per la cultura e lo spettacolo. Nelle scorse ore anche l’audizione in II commissione di presidente, direttore e consiglieri di amministrazione di Apulia Film Commission ha evidenziato una serie di attriti molto forti tra Simonetta Dellomonaco e Antonio Parente, ai ferri corti da quando lei lo accusò lui aggressione (caso per il quale è in corso un’inchiesta penale). La presidente brindisina non era presente in audizione a causa di un malore. Ad aggravare la situazione c’è anche una relazione del collegio dei revisori dei conti che analizza gli ultimi mesi del cda, evidenziando lo stato di ingovernabilità della Fondazione e chiedendo l’intervento dei soci (la stessa Regione e 59 Comuni).