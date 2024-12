Regione, al via il tour nelle commissioni. Mercoledì gong emendamenti

Bari – In seconda commissione, finisca 5 a 4 per gli astenuti ma con parere favorevole, mentre in terza commissione la maggioranza va sotto: il bilancio di fine anno di via Gentile apre il tour, in vista dell’approdo in aula di martedì 17. Poco lo spazio di manovra per gli emendamenti, il cui spazio di manovra oscilla tra i 3 e i 4 milioni di euro. Il gong mercoledì.

