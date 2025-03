Regione, 118 e sportelli autismo in commissione salute

Sportelli nei Comuni, per la presa in carico dei pazienti affetti da spettro autistico, ma anche la carenza di mezzi del 118, a partire dal territorio murgiano: in commissione, i nodi della sanità. Rinviata, invece, l’audizione dell’assessore Pentassuglia su agricoltura e consorzi di bonifica.

