Regionali, vertice romano per sbrogliare la matassa a sinistra

Bari – Si cerca lo spazio di manovra per un vertice a sinistra che sblocchi la partita delle candidature e apra la strada ad Antonio Decaro come aspirante governatore. Potrebbe tenersi già domani nella Capitale. Azione al fianco dell’europarlamentare: “Fa bene a non volere pupari”, spiega Calenda.
