25 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Regionali, vertice romano per sbrogliare la matassa a sinistra

Antonio Bucci 25 Agosto 2025
centered image

Bari – Si cerca lo spazio di manovra per un vertice a sinistra che sblocchi la partita delle candidature e apra la strada ad Antonio Decaro come aspirante governatore. Potrebbe tenersi già domani nella Capitale. Azione al fianco dell’europarlamentare: “Fa bene a non volere pupari”, spiega Calenda.

About Author

Antonio Bucci

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Regionali, Marti prepara la squadra salentina: in campo big

25 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Bari ricorda indipendenza Ucraina

25 Agosto 2025 Antonio Bucci

Edilizia scolastica, i fondi dalla Città Metropolitana

25 Agosto 2025 Ilaria Delvino

Bari, la raccolta differenziata porta a porta anche per negozianti

25 Agosto 2025 Ilaria Delvino

Bari, i lavori di sostituzione pavimentazione centro storico

25 Agosto 2025 Ilaria Delvino

Bari, entro aprile 2026 la nuova via Argiro

25 Agosto 2025 Ilaria Delvino

potrebbe interessarti anche

Taranto sulle tracce di Alessandro Di Paolantonio

25 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Potenza, nuova offerta del Catania per Caturano

25 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Al supermercato con 27mila euro, derubati anziani

25 Agosto 2025 Marzia Baldari

Taranto, conto alla rovescia per Spalluto alla guida di Kyma Ambiente

25 Agosto 2025 Leo Spalluto