Regionali | Vertice Decaro-Emiliano-Taruffi-De Santis: segnali di tregua nel centrosinistra

Segnali di tregua nel centrosinistra pugliese, in vista delle prossime elezioni regionali. Questa mattina, a Bari, si sono seduti allo stesso tavolo il segretario regionale del Partito Democratico Domenico De Santis, l’ex sindaco Antonio Decaro, il presidente della Regione Michele Emiliano e Igor Taruffi, assessore della giunta Bonaccini e uomo di fiducia della segretaria Elly Schlein.

L’incontro, definito dal Nazareno “cordiale e costruttivo”, ha gettato le basi per un lavoro comune sul futuro della Puglia. Un vertice arrivato dopo giorni di tensioni e botta e risposta tra Decaro ed Emiliano sul dopo-Emiliano e sul ruolo dell’attuale governatore nella costruzione della nuova alleanza. Decaro, che non esclude una sua candidatura, aveva accusato Emiliano di voler condizionare le scelte del centrosinistra. Emiliano aveva replicato difendendo i risultati raggiunti e invitando a non spaccare la coalizione.

La frattura aveva acceso il dibattito anche a livello nazionale, tanto da spingere la segreteria dem a intervenire direttamente. E proprio per questo la presenza di Taruffi al tavolo è stata letta come un segnale politico: il Nazareno vuole ricucire i rapporti interni e blindare la candidatura di Decaro. Il vertice barese non ha sciolto tutti i nodi, ma è il primo passo verso una ricomposizione che sarà decisiva per il centrosinistra, chiamato a presentarsi compatto alla sfida elettorale.

