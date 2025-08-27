Regionali, Ventola frena le voci: “Resto in Europa”

Bari – “Nelle ultime ore leggo articoli e sento servizi televisivi che raccontano di una possibile mia candidatura a presidente della Regione, nel ringraziare, comunque, i giornalisti per l’attenzione riservatami, mi corre l’obbligo di precisare che sono impegnato fortemente nel mio ruolo di europarlamentare, che intendo portare a termine anche per onorare il mandato elettorale ricevuto lo scorso anno”. Lo afferma in una nota l’europarlamentare di FdI Francesco Ventola, a proposito della diffusione di notizie su una sua possibile candidatura per il centrodestra alla presidenze della Regione Puglia.
