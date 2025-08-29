Regionali, Vendola a Bisceglie: niente passi indietro

Bari – “Niente veti su Antonio Decaro” e l’ipotesi Vendola “solo nel caso in cui l’europarlamentare annunciasse un passo indietro”. Così il leader dei Verdi, Angelo Bonelli, sulle prossime Regionali. Da Bisceglie l’ex presidente conferma di non recedere dalla corsa al Consiglio.
potrebbe interessarti anche
Corato: carabiniere ferito da un’auto in fuga, una denuncia
Bari, alimenti conservati in furgone sotto il sole: chiuso ristorante del lungomare sud
Auto in fiamme sulla Ss96 a Modugno: salvi padre e figlio
Capurso, fiamme nella cantinola di un palazzo: forse un cortocircuito
A Ceglie Messapica tre giorni di politica
Regionali, Mieli: “Accordo Decaro-Emiliano quasi pronto. Partita a favore del centrosinistra