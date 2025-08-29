29 Agosto 2025

Regionali, Vendola a Bisceglie: niente passi indietro

Antonio Bucci 29 Agosto 2025
Bari – “Niente veti su Antonio Decaro” e l’ipotesi Vendola “solo nel caso in cui l’europarlamentare annunciasse un passo indietro”. Così il leader dei Verdi, Angelo Bonelli, sulle prossime Regionali. Da Bisceglie l’ex presidente conferma di non recedere dalla corsa al Consiglio.

