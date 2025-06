Regionali, Vannacci da Bari: “Si può fare meglio di Emiliano”

“In Puglia ci sarò, ma la strategia è segreta. Dico solo che siamo pronti alla sfida e che la Sinistra non avrà strada libera”

“Si può fare meglio di Michele Emiliano”. Così Roberto Vannacci, eurodeputato e vicesegretario della Lega, ha esordito durante un incontro tenutosi a Bari dando il via alla sua tre giorni pugliese. Rispondendo alle domande dei giornalisti su Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, Vannacci ha riconosciuto il risultato elettorale ottenuto da quest’ultimo, ma ha sottolineato la necessità di proporre “una persona con qualità superiori, capace di garantire un’azione amministrativa più efficace”.

In merito a un possibile sostegno implicito all’attuale governatore da parte della Lega, con l’emendamento sul terzo mandato, Vannacci ha chiarito: “Siamo qui proprio per evitare che Emiliano venga rieletto. Presenteremo un nostro candidato forte”.

A chi gli ha chiesto se sarà lui stesso a scendere in campo per le prossime regionali, Vannacci ha risposto con cautela: “Vannacci in Puglia ci sarà. Dove e come, lo scoprirete. La sorpresa è un principio dell’arte della guerra”. E ha aggiunto: “La sinistra dovrà combattere. Non avrà strada libera, questo è certo”.

Durante l’evento gli è stato donato il tradizionale pane di Altamura. “È un simbolo di eccellenza, identità e lavoro – ha dichiarato –. Che queste tradizioni continuino per secoli come emblema di un’Italia che produce qualità”.

Il vicesegretario leghista ha rivendicato poi l’approvazione del decreto sicurezza, definendolo “una grande vittoria del centrodestra”. Secondo Vannacci, il provvedimento è “fondamentale perché restituisce legalità, tutela chi lavora e rafforza il sostegno alle forze dell’ordine”. Ha respinto le critiche di chi lo considera liberticida, affermando che “al contrario, garantisce la libertà ai cittadini onesti e scoraggia i delinquenti”.

Riferendosi ai recenti fatti avvenuti nel Tarantino, con agenti finiti sotto inchiesta per la morte di un sospettato coinvolto nell’omicidio del brigadiere Carlo Legrottaglie, Vannacci ha dichiarato: “La magistratura faccia il suo lavoro, ma lo Stato deve difendere le sue forze dell’ordine sostenendole anche nelle spese legali”.

Infine, l’eurodeputato ha criticato duramente l’attuale assetto dell’Unione Europea, affermando che “l’Europa non conta nulla nelle dinamiche belliche internazionali” e che “da comunità di nazioni forti si è trasformata in un’entità debole, senza peso né voce in capitolo”.

Secondo Vannacci, solo un ritorno a un’Europa delle nazioni sovrane potrà restituire centralità geopolitica al continente.

