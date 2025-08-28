28 Agosto 2025

Regionali tra accordi e disaccordi

Francesco Manigrasso 28 Agosto 2025
Roma – No veti ma solo programmi condivisi nel Centrodestra, in attesa di trovare la quadra. Ma tutta la partita escludendo le regioni dove un candidato è stato trovato si gioca attorno al Veneto. Il fortino della Lega che proprio Salvini prenota. In Campania il centrodestra potrebbe pescare in casa Noi Moderati con Mara Carfagna ma resta l’incognita Fratelli d’Italia. Il centrosinistra invece è compatatto su Roberto Fico ma non senza malumori. La Puglia resta il vero nodo. Il nome Forza Italia da proporre già ce l’ha ed è quello di Mauro Dattis ma non è detta l’ultima parola. Le acque sono agitate anche nel campo largo.
L’ex sindaco di Bari
candidato in pectore in Regione Puglia, Antonio Decaro non cambia idea sulla candidatura di Emiliano al Consiglio. Una situazione di stallo dove qualora non si sbloccasse l'ipotesi di ripescare l'ex governatore di Avs, Niki Vendola sarebbe quella più accreditata

 

