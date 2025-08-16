Regionali, totoliste sotto l’ombrellone

Bari – Il possibile poker di assessori baresi ma anche i ritorni come quelli dell’ex titolare della Salute, Elena Gentile, per l’alleanza Verdi e Sinistra o del bitontino Domenico Damascelli sotto le insegne di Fratelli d’Italia. Senza candidati ufficiali alla presidenza, sotto l’ombrellone scatta il totoliste per le Regionali.
