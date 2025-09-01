Regionali, tira e molla tra Decaro-Emiliano e Vendola

Roma – Niente tavolo romano ma dal Pd per bocca del presidente dei senatori Francesco Boccia giurano di trovare la quadra o meglio sbloccare lo stallo politico attorno alla candidatura di Antonio Decaro a presidente della Regione Puglia fermo sulla decisione di non volere in consiglio regionale Il neo uscente Emiliano e l’ex governatore Nichi Vendola che non arretrato sulle loro posizioni confermando la candidatura.
Spetterà ad Elly Schlein probabilmente in settimana, sciogliere la matassa. Diversa è la storia in casa Avs che non ha digerito la questione pur ribadendo la posizione critica del partito verso il modello di governo “trasformista” di Emiliano,
invita Decaro a non trasformare la questione in una battaglia personale, sottolineando che in politica “tutti siamo importanti ma nessuno è indispensabile”
potrebbe interessarti anche
Collegno, calciatore 13enne aggredito dal padre di un avversario
Scuola, Marti: “Oltre 41mila nuovi docenti assunti. Un sistema più stabile e inclusivo”
Regionali, centrodestra ancora senza candidato: Mazzotta: “ Il candidato giusto è D’Attis”
Lecce, Estate intensa per le fasce deboli: a Palazzo Carafa la commissione fa il punto
Minervino Murge: sindaca non ha più maggioranza per dimissioni consiglieri
Ex Ilva, Urso: “Manifestazioni entro 15 settembre, gara entro novembre”