Regionali, si lavora al programma. Incognita civici

Bari – A destra riprende quota l’opzione politica, a sinistra si lavora alle liste, a partire da quella del PD quasi pronta e dall’incognita delle civiche: per le Regionali, intanto, è il momento dei programmi. Forze politiche al lavoro sulle piattaforme.
