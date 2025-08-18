18 Agosto 2025

Regionali, settembre scioglie i nodi

Antonio Bucci 18 Agosto 2025
Bari – Regionali, sarà settembre a sciogliere i nodi tra gli schieramenti: nuovo conto alla rovescia a sinistra, per la festa dell’Unità e il ritorno di Elly Schlein in Puglia. A destra resta l’opzione D’Attis, a meno che non sia Antonio Decaro a riaprire la partita, dall’una e dall’altra parte di campo.

