Regionali, settembre scioglie i nodi

Bari – Regionali, sarà settembre a sciogliere i nodi tra gli schieramenti: nuovo conto alla rovescia a sinistra, per la festa dell’Unità e il ritorno di Elly Schlein in Puglia. A destra resta l’opzione D’Attis, a meno che non sia Antonio Decaro a riaprire la partita, dall’una e dall’altra parte di campo.
