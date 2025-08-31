Regionali, Sebastiano Leo: “Candidato centrodestra? Non è un nostro problema”

Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud.
potrebbe interessarti anche
Regionali, Gemmato: “Sanità pugliese ai minimi termini”
Potenza: restauro del monumento ai Caduti in occasione del centenario
Piove Fitto Fitto su “La Piazza”: annullata la serata conclusiva
Ostuni: crollo pezzi solaio, due donne ferite a Villanova
Salve, sequestro nel chiosco del fratello dell’assessora: polemica
Acquarica, Premio Giunco: “intreccio” di arte, storia e tradizione