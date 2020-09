Condividi

"Emiliano ha fatto degli errori, ma questa non è una buona ragione per tornare nella preistoria, nell'epoca dei pterodattili. Bisogna andare avanti, non indietro" e "spero francamente che ce la faccia". Lo ha detto l'ex governatore pugliese Nichi Vendola, in piazza a Bari con le Sardine a sostegno di Michele Emiliano.