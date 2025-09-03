Regionali Puglia, scontro Decaro-Vendola: tensioni nel campo largo

Un anno fa la festa nazionale di Avs fu quella del “patto della birra”: un brindisi davanti ai fotografi tra Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni, Elly Schlein, Giuseppe Conte e Riccardo Magi, con la promessa di un lavoro comune. Dodici mesi dopo, le foto non servono più: le alleanze sono nei fatti, con le forze progressiste unite in tutte le regioni al voto. Eppure, sul palco della festa di Avs, qualche gelo si avverte.

Il nodo arriva dalla Puglia, dove il candidato presidente designato dal Partito Democratico, Antonio Decaro, ha posto il veto sulla candidatura al consiglio regionale di Nichi Vendola (Avs). Una posizione che ha aperto una frattura all’interno della coalizione. Vendola non intende fare passi indietro, Decaro nemmeno.

Fratoianni ha ribadito la linea: «Decaro è il candidato presidente sostenuto da tutte le forze fin dal primo momento. Non vedo ragioni politiche per un suo passo indietro, ma è incomprensibile che la sua candidatura debba passare per il ritiro di Vendola. Avs candida Vendola, punto. È un alleato formidabile».

Le trattative sono frenetiche, con l’obiettivo di risolvere il caso entro venerdì, quando Schlein e Decaro saranno insieme alla festa regionale dell’Unità a Bisceglie. Intanto il Pd ha già ottenuto la rinuncia di Michele Emiliano a candidarsi in consiglio, grazie anche alla mediazione di Francesco Boccia. E Schlein ha ribadito il sostegno a Decaro: «È la candidatura più competitiva che possiamo mettere in campo».

Ma la partita resta aperta. Per Bonelli «non è solo in gioco una candidatura, ma la credibilità della coalizione». Il leader ecologista ha accusato Decaro di “invasione di sovranità”, avvertendo che Avs non farà passi indietro.

Il tema pugliese pesa anche per i sacrifici già compiuti da Avs: in Calabria, dopo aver rivendicato la presidenza, il partito ha accettato di convergere sull’europarlamentare del M5s Pasquale Tridico.

Ora la mossa è attesa da Decaro, che potrà accettare la candidatura di Vendola o rinunciare al progetto pugliese restando a Bruxelles. In caso di forfait, circola già il nome di Francesco Boccia come possibile alternativa.

Sul palco della festa di Avs resta comunque il nucleo del “campo largo”: Pd, M5s e Avs insieme. Quest’anno assente Magi di Più Europa, ma i promotori negano motivi politici. Le regionali restano un banco di prova per le politiche del 2027. «Dalla foto di un anno fa a oggi sono stati fatti passi avanti – ha dichiarato Bonelli –. Ora serve un confronto programmatico: il tema è cosa vogliamo fare dell’Italia».

