Regionali Puglia, Schlein: “Decaro la candidatura più forte”

“Sono convinta che Decaro sia la candidatura più forte, credibile e competitiva che possiamo mettere a disposizione della coalizione come Pd”. Lo ha dichiarato la segretaria dem Elly Schlein a margine della festa nazionale di Avs in corso a Roma, confermando il sostegno pieno al sindaco di Bari ed europarlamentare Antonio Decaro come candidato alla presidenza della Regione Puglia.

La leader del Pd ha poi affrontato il nodo politico legato alla candidatura di Nichi Vendola al consiglio regionale, su cui il veto di Decaro ha creato tensioni all’interno della coalizione: «Per quanto riguarda Nichi Vendola è di Avs, quindi è giusto sia Avs a fare le liste di Avs”.

Parole che confermano la linea del Partito Democratico: difesa della candidatura di Decaro e rispetto dell’autonomia alleata di Avs nella definizione delle proprie liste. La partita pugliese resta aperta, con trattative frenetiche per ricomporre le tensioni all’interno del campo largo in vista delle prossime regionali.

